Fluminense encaminha empréstimo do atacante Lelê ao Ceará

Sem espaço com o técnico Mano Menezes, atleta está bem perto de ser anunciado pelo Vozão até o fim da temporada, com opção de compra

O Fluminense encaminhou, nesta terça-feira (18), o empréstimo do atacante Lelê ao Ceará. Assim, o jogador, de 27 anos, negocia os últimos detalhes para assinar com o Vozão até o fim da temporada, com opção de compra. A informação é do portal “ge”.

No momento, o jogador está sem espaço com o técnico Mano Menezes, ainda mais com a chegada de Everaldo, que é o reserva imediato de Germán Cano após a saída de Kauã Elias.