Fluminense buscará título inédito na Sul-Americana

Após encerrar jejuns em anos consecutivos, o Fluminense buscará outro título inédito em 2025. Em 2023, a equipe conquistou a sonhada Libertadores pela primeira vez, angariando o também inédito troféu da Recopa em 2024.

Mas, neste ano, é a vez do Fluzão buscar a “Grande Conquista” – a Copa Sul-Americana. O Tricolor, que está no Grupo F, bateu na trave na competição em 2009, perdendo a final para a LDU-EQU com um placar de 5 a 4 no agregado, no que foi sua melhor campanha até o momento no torneio.