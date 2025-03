Federação uruguaia respalda presença de Peñarol e Nacional no Gauchão de 2026

A Federação de Futebol do Uruguai (AUF) indicou que concorda com a participação de Peñarol e Nacional na edição de 2026 do Gauchão. Inclusive, a entidade expôs acreditar que outros clubes uruguaios tenham condições de disputar o Estadual. Até houve uma discussão em que o ponto central foi esta possibilidade durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana, na sede da Conmebol, no Paraguai, na última segunda-feira (17).

“Faz um tempo a gente vem manejando essa ideia, não especificamente o torneio Gaúcho, isso partiu do Nacho (presidente do Peñarol). Ele está manejando, mas sim de alguma forma uma integração com a Federação Gaúcha. Me parece uma ideia interessante, temos que conversar para ver o que se pode fazer”, relatou o mandatário.

De acordo com informações, dirigente de clubes uruguaios, representantes do Grêmio e D’Alessandro, diretor esportivo do Internacional, tiveram um debate sobre o assunto durante os eventos. No atual cenário, não há um consenso para a concretização de tal oportunidade, pois as negociações são iniciais. Assim, ainda há a necessidade de uma discussão mais ampla com as partes interessadas.

Exigências para viabilizar participações dos clubes uruguaios no Gauchão

Para avançar neste tema, é essencial que mais clubes adotem a ideia, além de debater a viabilidade no âmbito jurídico. Isso porque a entrada de agremiações estrangeiras precisa de alteração do regulamento. O primeiro a divulgar tal informação foi o jornalista uruguaio Martín Charquero. Segundo ele, a ideia é compartilhada pelos rivais da cidade de Montevidéu, mas com o Peñarol fazendo movimentos mais intensos para a devida viabilização.