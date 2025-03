Em encontro com presidente da Conmebol, São Paulo pede punições pesadas em atos de racismo

Dirigentes do Tricolor Paulista se reuniram com Alejandro Domínguez antes do sorteio da Libertadores, nesta segunda-feira (17)

Nesta semana, a diretoria do São Paulo se reuniu com o presidente da Conmebol, poucas horas antes do sorteio da Libertadores de 2025. Eles pediram punições mais severas para casos de racismo no futebol sul-americano, especialmente após o episódio envolvendo Luighi, jogador do Palmeiras, que sofreu atos racistas em um jogo contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pelo Campeonato Sub-20.

Aliás, o presidente Julio Casares, acompanhado por Carlos Belmonte (diretor de futebol), Rui Costa (executivo de futebol) e Nelson Ferreira (diretor adjunto), entregou uma camisa do clube a Alejandro Domínguez. Além disso, eles destacaram a campanha do São Paulo, que ocorreu no clássico contra o Palmeiras, há quase duas semanas. A mensagem da campanha foi clara: “Racismo – 3 pontos”.