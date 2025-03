Diretor do Atlético analisa grupo na Copa Sul-Americana: ‘Complicado’

Após sorteio, Atlético caiu no Grupo H, ao lado de Caracas (VEN), Cienciano (PER) e Deportes Quique (CHI)

O diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy, avaliou a chave do Galo na Copa Sul-Americana. O time mineiro ficou no Grupo H e enfrentará Caracas (VEN), Cienciano (PER) e Deportes Quique (CHI).

O dirigente atleticano destacou, contudo, a dificuldade da competição e comentou as expectativas do Galo no torneio.