Depois de sofrer sem articulador, Fluminense terá reforços para o Brasileirão

Mano Menezes poderá contar com Lezcano e Lavega, que foram convocados por suas respectivas seleções, e aguarda retorno de Paulo Henrique Ganso / Crédito: Jogada 10

Uma das principais dificuldades do Fluminense neste primeiro trimestre de 2025 foi na criação das jogadas. Afinal, a equipe carioca não pode contar com Paulo Henrique Ganso, em virtude de uma pequena miocardite. Arias teve que atuar mais centralizado durante algumas partidas, enquanto Lima retornou de lesão no último domingo (16). Agora, o Tricolor terá duas semanas sem entrar em campo em virtude da Data-Fifa e se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro. Assim, o próximo compromisso será diante do Fortaleza, dia 29, às 18h30 (de Brasília), no Castelão.

Para essa partida, o técnico Mano Menezes terá o paraguaio Lezcano, que está na lista de convocados de sua seleção, à disposição. Ele não pode atuar no Carioca, pois chegou depois do fechamento da Taça Guanabara. Será um reforço para o setor de meio de campo e a construção da equipe.

“Todos sabemos que tínhamos uma outra condição, essa condição no início da temporada ela foi dificultada pela questão do Ganso. Fomos buscar um meia que se aproximasse dele para ter esse jogador, a partir de agora teremos ele à disposição, que é o Lezcano. E vamos construindo a equipe para que ela tenha a sua versão. Primeiro de ideia clara e depois com os jogadores que temos aí de qualidade para executá-la”, disse o treinador. Volta de Ganso e presença de Lavega O clube trabalha para ter Paulo Henrique Ganso nas rodadas seguintes. O jogador se recuperou da miocardite, entretanto teve que passar por uma intervenção cirúrgica, que o fará ficar longe dos treinos durante sete dias.