Cruzeiro vence mais um jogo-treino antes do Brasileirão

O Cruzeiro realizou mais um jogo-treino na manhã desta terça-feira (18), na Toca da Raposa II. O adversário foi o Pouso Alegre, time do interior de Minas Gerais, e o resultado final foi 3 a 2 a favor da Raposa. Os gols do Cruzeiro foram marcados por Rodriguinho, Matheus Pereira e Lucas Silva. Assim, a atividade foi dividida em um tempo de 45 minutos e dois de 30 minutos.

No segundo tempo, a equipe retornou com: Léo Aragão (Otávio); William, Fabrício Bruno (Weverton), Gamarra e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Rodriguinho e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson e Gabigol.

A formação inicial do Cruzeiro foi: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Rodriguinho) e Matheus Pereira; Dudu e Lautaro Díaz. Esse time terminou o primeiro tempo com o placar zerado.

Aos 27 minutos, no entanto, o Pouso Alegre conseguiu diminuir a diferença com Maxuel, que arriscou de fora da área e contou com um desvio na zaga para marcar.

Na sequência, o Cruzeiro voltou a campo com a seguinte formação: Otávio; William, Weverton, Gamarra (Lucas Silva) e Marlon; Walace (Rodriguinho) e Eduardo; Wanderson (Kaiki), Marquinhos, Kaio Jorge e Gabigol.

Com esse time, o Cruzeiro sofreu o segundo gol do Pouso Alegre. Cristian desviou a bola para o fundo das redes e decretou o placar final de 3 a 2.