Conmebol, a ‘mãe’ Uefa e as próximas edições da Libertadores

Nos bastidores da entidade sul-americana, comenta-se que o sorteio dos grupos da Libertadores está com os dias contados no atual formato

O sorteio dos grupos da Libertadores pode estar com os dias contados no atual formato. Isso porque a Conmebol tem uma obsessão em se alinhar com a Uefa, e prova disso são a extensão do calendário do torneio durante toda a temporada, o término do gol qualificado fora de casa e a alteração da final em ida e volta para jogo único. Assim, a edição 2025 pode até ser uma das últimas ou até mesmo a derradeira.

A coluna tomou conhecimento de que, nos bastidores da entidade, comenta-se que dirigentes estão ávidos pela implementação do mesmo formato de disputa da Champions, com 36 clubes em enfrentamento de pontos corridos, fase de repescagem em jogos mata-mata e, posteriormente, oitavas, quartas, semifinal e decisão única.