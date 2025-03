Com recorde na final do Carioca, dupla Fla-Flu divide mais de R$ 2 milhões de bilheteria

Confronto pelo segundo jogo da decisão, no último domingo (16), teve o maior público do futebol brasileiro em 2025

O Fla-Flu do último final de semana, pela final do Campeonato Carioca, que definiu o Flamengo como campeão , rendeu uma boa grana para os envolvidos na decisão. Afinal, o confronto bateu recorde de público na temporada brasileira e teve uma renda líquida de R$ 2.028.978,98.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os clubes também recebem uma porcentagem da arrecadação com o consumo nos bares do estádio. Esse montante não é incluído no borderô da partida, mas fica em torno de R$ 5 por torcedor presente. Portanto, com o serviço, a dupla Fla-Flu dividiu mais R$ 350 mil no lucro da partida. A informação é do portal “ge”.