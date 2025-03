Com gol brasileiro, Shabab Al Ahli dá passo importante rumo à final da Copa da Liga dos Emirados

Na partida de hoje, todos os gols saíram no primeiro tempo. Mesmo fora de casa, o Shabab abriu o placar aos 11 minutos, com Renan. Nove minutos depois, Mateusão ampliou o placar. Aos 40, os donos da casa diminuíram, e no último lance da primeira etapa, Renan marcou novamente.

Mateusão comemorou o gol marcado e falou da importância de sair na frente no confronto.

“A gente sabia que seria novamente um jogo muito difícil, contra um adversário que conhecemos muito bem. A gente vem de uma eliminação muito doída para eles, num torneio que queríamos muito vencer. Dessa maneira, entramos hoje com uma disposição a mais para fazer um bom resultado. Pude marcar o gol e ajudar a equipe a sair com a vitória. Mas, sabemos que foi só o primeiro jogo, e que temos que entrar com atenção redobrada no segundo para poder garantir essa classificação”, afirmou.

Por fim, a partida decisiva entre Shabab Al Ahli e Sharjah acontece no próximo domingo (23).