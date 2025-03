Zagueiro valoriza desempenho do CSA na Copa do Nordeste e destaca jogo contra o Bahia

A equipe do CSA se prepara para o confronto contra o Bahia, válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. As equipes estão na primeira e segunda colocações do Grupo B, com o Tricolor tendo dois jogos a menos que o time alagoano. Com a vitória, o CSA pode garantir uma vaga para a próxima fase já com uma rodada de antecedência. O zagueiro Betão falou sobre a importância do confronto.

“Com certeza vai ser o jogo mais difícil até o momento da nossa temporada. Vamos enfrentar um time de Série A, com investimento milionário e que está vivendo um ótimo momento. Até por isso está com méritos na Libertadores. Mas vamos muito concentrados para esse jogo, com a atenção redobrada. E com ajuda do nosso torcedor, vamos buscar um bom resultado para nos classificarmos bem na Copa do Nordeste”, disse.