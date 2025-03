Virou passeio! Record atropela programa consagrado da TV Globo com final do Paulistão

A transmissão da primeira partida da final do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians, no último domingo (16), fez com que a Record tivesse audiência maior do que a Globo. Além disso, fechou com índice histórico na Grande São Paulo.

Assim, de acordo com dados do Kanter Ibope, a partida entre as equipes que começou 18h30 (de Brasília) conseguiu 23 pontos de média e teve 26 de pico. Por outro lado, a Globo teve apenas 11 pontos com o Domingão do Huck.