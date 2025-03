Trio do Palmeiras desembarca no Uruguai para se apresentar à seleção

Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres desembarcaram no Uruguai na manhã desta segunda-feira (17) para se apresentar à Celeste após convocação do técnico Marcelo Bielsa. Dessa maneira, eles aumentam a lista de convocados do Palmeiras durante esta Data Fifa.

Quem ficou fora da Data Fifa foi o zagueiro Gustavo Gómez, presença constante nos convocados do Paraguai. Contudo, ele sofreu uma entorse no joelho direito na última semana e está em processo de recuperação.

O técnico Abel Ferreira chegou a dizer em entrevista coletiva no último domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, que ainda não sabia se o trio seria convocado para defender o Uruguai. A Celeste não divulga a convocação por decisão de Marcelo Bielsa e monta uma lista extensa de “reservados”. Assim, a comissão técnica revela os escolhidos na apresentação da delegação no país, como ocorreu com o trio do Palmeiras nesta segunda-feira.

o Uruguai enfrenta a Argentina às 20h30 (de Brasília) na sexta-feira (21), no estádio Centenário. Na terça (25), a Celeste visita a Bolívia, às 17h, no Municipal de El Alto. As duas partidas são válidas pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

