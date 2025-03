Thiago Silva analisa atuação e crê na volta por cima do Fluminense: ‘Está em evolução’

O Fluminense não teve um bom desempenho no jogo de volta da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no Maracanã. Afinal, a equipe pouco incomodou o adversário e viu o título escapar com o empate, sem gols, e uma derrota por 2 a 1 no agregado. O capitão Thiago Silva analisou a atuação do conjunto e ressaltou que o time está em evolução.

“No jogo passado, aquele gol nos tirou um pouco do controle de tudo o que tínhamos planejado. Depois, no segundo tempo, passamos a querer jogar mais, o primeiro tempo foi um pouco abaixo do que a gente é capaz. Eles marcam muito bem”, disse.