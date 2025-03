Técnico do Flamengo, Filipe Luís projeta duelos com ‘mentores’ no Mundial

“Seria muito especial enfrentá-los. A parte boa é que eu conheço eles, e eles ainda não conhecem como eu trabalho. Mas eu conheço bastante como eles trabalham. Mas isso… Jogar contra esses treinadores, como Simeone e como Jorge, que foram os caras que me inspiraram realmente para poder hoje estar aqui onde eu estou. Principalmente o Simeone. Foram oito anos com ele, que tem uma influência e um impacto muito grandes na minha vida. Para mim seria especial poder jogar contra ele”, analisou o treinador do Flamengo à Fifa.

Em cinco meses no comando do time profissional do Flamengo , Filipe Luís conquistou três campeontos e terá grande oportunidade de mostrar seu trabalho para o mundo. Isto porque o treinador vai comandar o Rubro-Negro no Mundial de Clubes, em junho deste ano. Ele, afinal, sonha em encontrar dois de seus “mentores”: Simeone e Jorge Jesus na competição internacional.

Além dos treinadores, Filipe Luís já tem encontro com Chelsea, seu ex-clube nos tempos de Europa. Por lá, o lateral-esquerdo jogou apenas 26 jogos e marcou um gol durante a temporada de 2014/15. O duelo, agora como técnico, será dia 20 de junho, na Filadélfia.

“É especial porque eu conheço muita gente lá do Chelsea. É um clube que me recebeu super bem, e eu tive a possibilidade de ser campeão de dois títulos importantes, que são a Premier League e a Copa da Inglaterra (FA Cup). E fui muito bem tratado, muito bem recebido por todos os torcedores e também por todos os trabalhadores do clube, funcionários do clube. E tenho muitos amigos lá. Essa é a parte boa”, destacou.

Grupo do Flamengo no Mundial

O Flamengo está no Grupo D da fase de grupos e enfrentará Chelsea (Inglaterra), León (México) e Esperánce (Tunísia). O primeiro adversário do Flamengo no novo Mundial de Clubes da Fifa será o Espérance, da Tunísia. As equipes se enfrentam no dia 16 de junho, às 22h00 (de Brasília), na Filadélfia.