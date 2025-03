Sul-Americana: Sorteio da fase de grupos: onde assistir e regras

Nesta segunda-feira, 17/3, às 20h (de Brasília), no Paraguai, serão conhecidas as chaves e os rivais dos brasileiros

Nesta segunda-feira, 17/3, às 20h (de Brasília), ocorrerão os sorteios dos grupos da Sul-Americana-2025. São quatro potes, de 1 a 4, sendo colocados conforme suas posições no ranking. São sete os clubes brasileiros. Quatro deles estarão no Pote 1, pois são, entre os classificados, os oito mais bem colocados no ranking da Conmebol: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro. O Vasco estará no Pote 2, enquanto o Vitória e o Corinthians ficarão no Pote 4. O Timão seria cabeça de chave, mas, pelo regulamento, como veio da terceira fase da Libertadores, vai para o Pote 4.

Além do Timão, Boston River, Iquique e Melgar também vieram da eliminatória da Libertadores.