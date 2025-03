Sergio Ramos ironiza em rede social após expulsão no México

No mesmo jogo, defensor foi flagrado em cotovelada fora da disputa da bola / Crédito: Jogada 10

Na vitória por 3 a 1 do Monterrey contra o Pumas, pelo Clausura da Liga MX, um dos momentos marcantes foi a expulsão do zagueiro espanhol Sergio Ramos. Foi a primeira do badalado defensor em sua passagem pelo futebol do México.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já aos 46 minutos do segundo tempo, com o placar do jogo consolidado, o zagueiro acertou um chute no centroavante Guillermo Martínez durante lance próximo a linha lateral. Desse modo, o árbitro Ismael López mostrou cartão vermelho direto para o defensor espanhol em situação que parece não ter o incomodado tanto quando poderia.

Isso porque, nas redes sociais, Sergio Ramos tratou a expulsão de modo bastante bem-humorado enquanto comemorou o triunfo do Monterrey obtido na condição de visitante: “Vitória muito importante, diante de um rival complicado e em um campo difícil. Tempo de descansar em pensar na sequência. P.S: Estava claro que não ia passar por essa liga sem um cartão vermelho. +3 e seguimos!” Dois pesos, duas medidas Por outro lado, o técnico do Pumas, Efraín Suárez, passou bem longe de ter uma visão compreensiva da situação. De acordo com sua análise, se fosse um atleta local, Sergio Ramos teria recebido o vermelho já aos 20 minutos de bola rolando. Na oportunidade, as câmeras flagaram uma cotovelada do zagueiro em Pablo Bennevendo fora da zona onde a bola estava.