Seleção faz primeiro treino para jogos das Eliminatórias sem grupo completo

Técnico Dorival Júnior começa a preparar a equipe do Brasil para as partidas contra a Colômbia e Argentina, pelas próximas rodadas / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira realizou na tarde desta segunda feira (17/3), seu primeiro treino em Brasília, visando o duelo contra a Colômbia. As seleções se enfrentam na quinta feira (20/3), no estádio Mané Garrincha, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O treino, aliás, foi realizado no estádio Bezerrão, do Gama. Na atividade, o técnico Dorival Júnior contou com apenas 10 jogadores de linha e dois goleiros no campo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isso porque o quarteto do Flamengo (Gerson, Léo Ortiz, Wesley e Alex Sandro), além do atacante Estevão e o zagueiro Gabriel Magalhães fizeram apenas um trabalho regenerativo no campo. Os atletas jogaram por seus respectivos clubes no domingo (16/3) e, por isso, a comissão decidiu preservá-los.

No campo, Dorival contou com Rodrygo, Matheus Cunha, Endrick, Vinicius Júnior, Guilherme Arana, André, João Pedro, Vanderson, Murillo e Savinho, além dos goleiros Bento e Lucas Perri. Além disso, o arqueiro Caleb, atleta do sub-20 do Capital, ajudou a completar as atividades. Durante o treino, o goleiro Alisson, os meias Joelinton e Bruno Guimarães, além do atacante Raphinha chegaram a Brasília e foram direto para o hotel onde está a delegação. Ainda nesta segunda, no período da noite, o zagueiro Marquinhos, do PSG, chegará para completar a lista de convocados. Na atividade liberada pela imprensa, os jogadores fizeram um aquecimento pegado, com atividades de pique. Além disso, rolou o tradicional “bobinho” entre os atletas. Em um momento, o goleiro Lucas Perri foi completar o treino com a bola no pé.