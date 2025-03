Santos vai faturar quantia milionária com venda de mando de jogos

O Santos deve faturar um valor de R$ 3 milhões com a venda de três jogos a uma empresa. O primeiro deles foi o amistoso contra o Coritiba, no Couto Pereira, no último domingo. Já os dois próximos serão no Campeonato Brasileiro, ainda sem data. A informação é do “ge”.

O Peixe será mandante de duas partidas em outras praças esportivas pelo país. Cada jogo terá um custo de R$ 1 milhão para a empresa. No total, com os três duelos, serão R$ 3 milhões na conta do clube.