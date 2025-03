Restam apenas cinco atletas para que Seleção fique completa em Brasília

Alisson, Joelinton, Bruno Guimarães, Marquinhos e Raphinha devem chegar à tarde para primeiro treino do Brasil visando o duelo com a Colômbia

Aliás, vale destacar que o quarteto do Flamengo (Léo Ortiz, Wesley, Alex Sandro e Gerson) chegou junto. Além disso, Lucas Perri, Endrick, Savinho, e Rodrygo também se juntaram à delegação. João Pedro, do Brighton, e Vanderson, do Monaco, foram os primeiros a chegar no Distrito Federal, enquanto Estevão, do Palmeiras, desembarcou pela manhã.

Assim, restam apenas o goleiro Alisson, do Liverpool, o zagueiro Marquinhos, do PSG, os meias Joelinton e Bruno Guimarães, do Newcastle, e o atacante Raphinha, do Barcelona para que Dorival Júnior tenha o elenco completo na capital federal

A Seleção faz seu primeiro treino ainda nesta segunda-feira, às 17h, no estádio Bezerrão, do Gama. A equipe se prepara para encarar a Colômbia na quinta-feira (20), às 21h30, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Por fim, os convocados retornarão ao Bezerrão na terça (18), no mesmo horário. Na véspera do embate com os colombianos, Dorival realizará os últimos ajustes no Mané Garrincha, palco do jogo, também às 17h. Ainda nesta Data-Fifa, também enfrentam a Argentina no dia 25, às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.