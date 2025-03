Renato Paiva adota novas variações táticas em jogo-treino do Botafogo

Treinador português coloca time com pressão alta e põe Patrick de Paula em função mais avançada no meio em partida contra o Cruzeiro

O Botafogo de Renato Paiva começa a ganhar forma. O treinador adotou um esquema diferente no jogo-treino com o Cruzeiro, no último sábado (15/3), no Estádio Nilton Santos. Uma das noviades foi Patrick de Paula mais adiantado. O duelo terminou empatado por 3 a 3 (vitória dos titulares por 3 a 2 e derrota dos reservas por 1 a 0). A informação é do “ge”.

Patrick de Paula atuou de forma mais avançada, em uma das três posições atrás do centroavante. Ele entrou no lugar do meia-atacante uruguaio Santiago Rodríguez, que não atuou os 60 minutos dos titulares, por ainda não estar no mesmo nível físico.