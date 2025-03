Real Madrid ganha reforço importante para reta final da temporada

Jogador retorna aos treinos após cinco meses e deve voltar a campo no fim do mês, após a pausa para a Data Fifa

Daniel Carvajal está de volta aos treinos do Real Madrid após cinco meses de recuperação. O lateral compartilhou uma foto no vestiário do clube merengue nesta segunda-feira (17), calçando as chuteiras para marcar esse momento importante.

O lateral-direito de 33 anos estava fora desde outubro de 2024, quando passou por cirurgia no joelho devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior da perna direita. A última partida em que Carvajal esteve em campo foi em 5 de outubro de 2024, na vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, quando atuou os 90 minutos.

“Que saudade eu estava disso”, escreveu Carvajal em sua conta no Instagram.

De acordo com informações da imprensa espanhola, o jogador deve voltar a campo no fim do mês, no duelo contra o Leganés, em La Liga, no Santiago Bernabéu, após a pausa para a Data Fifa.

Além disso, Carvajal esteve no Estádio Metropolitano, na última quarta-feira (12), para acompanhar o clássico contra o Atlético. Após a partida, ele comemorou junto dos companheiros a classificação do Real Madrid para as quartas de final da Champions, onde enfrentará o Arsenal.