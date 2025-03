Presidente do São Paulo abre o jogo sobre elenco e acordo com grego Marinakis

Dirigente está presente no sorteio da Libertadores 2025 e fala sobre prioridades no clube paulista para o restante da temporada / Crédito: Jogada 10

O presidente do São Paulo, Julio Casares, chegou ao evento da Conmebol para o sorteio da fase de grupos da Libertadores deste ano e aproveitou para falar com a imprensa na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. Um dos assuntos foi o patrocinador master, que deve ser anunciado na próxima quarta-feira (19). “Esperamos anunciar nosso patrocinador master até 2030 nesta quarta-feira (19/3). O valor aumentou expressivamente em relação ao anterior, e teremos um dos maiores patrocínios do Brasil. Esses recebíveis ajudarão a amortizar nosso sufocante. O novo presidente herdará um patrocínio ainda mais relevante, garantindo uma situação financeira melhor para o clube”, afirmou o dirigente.

Outro tema importante em São Paulo é o possível investimento de Evangelos Marinakis, empresário grego que pode colaborar com o clube, especialmente na base. Casares revelou ter se encontrado com ele duas vezes no Brasil e uma em Londres, na Inglaterra. “O contrato com Marinakis é cada vez mais próximo. Ele veio ao Brasil, e eu fui duas vezes a Londres. Por fim, o presidente falou sobre a expectativa de um elenco mais forte para 2025. O São Paulo ainda disputa a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil nesta temporada.