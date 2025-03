Presidente da Conmebol discursa em português e fala sobre combate ao racismo

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, aproveitou o evento do sorteio da fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores nesta segunda-feira (17) na sede da federação para falar sobre os recentes casos de racismo nas competições organizadas pela entidade, especialmente após a repercussão do caso Luighi, atleta do Palmeiras, em um torneio de base.

Na visão do dirigente, ele não pode mais deixar de abordar o tema e afirmou que o racismo é um grande problema enfrentado pelo futebol mundial. Alejandro discursou boa parte do tempo em português, o que chamou a atenção.