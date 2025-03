Ortiz avalia que convocados são representantes da boa fase do Flamengo

O próprio zagueiro colheu os frutos desse crescimento do Flamengo com Filipe Luís, já que voltou a ser convocado no fim do ano passado. Além dele, tem o estreante Wesley, assim como o retorno de Alex Sandro após três anos fora da lista. Danilo também também estava convocado, mas saiu por causa de lesão.

Com relação a Wesley, o zagueiro brincou que o lateral-esquerdo “vai sofrer” com o trote. Wesley, afinal, vai para sua primeira convocação na carreira.

“Ele vai sofrer (risos). Ele já pergunta algumas coisas, mas não adianta preparar muito. Chega na hora e dá um branco. É ir e passar um pouco de vergonha, mas faz parte da adaptação dos jogadores.