No auge, James Rodríguez se coloca acima de Zinedine Zidane

No famoso jogo para dizer “Quem jogou mais”, James fez uma análise em seu auge como atleta para ter a base de análise. Nesse sentido, o colombiano entende que, no seu melhor momento da carreira, teve mais impacto do que nomes como Kroos, Modric e Xavi.

Além dos citados, James Rodríguez também chegou a dizer, no seu auge, que se via com mais qualidade do que Zidane. Mesmo considerando feitos do francês como, por exemplo, a conquista da Copa do Mundo de 1998.

Zidane, aliás, foi personagem diretamente relacionado a sua passagem no Real Madrid pela atribuição de supostamente não ter predileção pelo colombiano. Sobre o tema, James assegura que sempre alimentou idolatria pelo francês e que as opções de seu ex-treinador eram plenamente compreensíveis:

“Zidane sempre foi meu ídolo. Às vezes treinava com a gente e tinha mais qualidade que nós. Não tive nada com ele, não fiquei chateado como se disse, mas ele encontrou um grande time no qual eu não entrava. Com ele, joguei, mas nas partidas importantes colocava Kroos, Casemiro e Modric, e é respeitável.”