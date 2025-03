Mbappé fala sobre Bola de Ouro, seleção francesa e disputa judicial com PSG

Atacante do Real Madrid esperava que Vini Jr levasse o prêmio, elogiou Dembélé e comentou imbróglio com ex-clube / Crédito: Jogada 10

Em entrevista ao ‘Le Parisien’, Kylian Mbappé admitiu que esperava ver Vini Jr, seu companheiro de equipe no Real Madrid, conquistar a última Bola de Ouro. No entanto, o prêmio acabou ficando com Rodri, do Manchester City. “Pensei que a Bola de Ouro iria para Vini, mas, no fim, foi para Rodri. Se eu dissesse isso três meses antes, ele provavelmente perguntaria: ‘O que você está falando?’ Hoje, não sabemos para quem vai a Bola de Ouro, mas ninguém deve ser excluído. Todos merecem ser reconhecidos, até os goleiros”, disse Mbappé.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Real Madrid ganha reforço importante para reta final da temporada

O camisa 9 também foi questionado se Ousmane Dembélé, que vive grande fase no PSG, poderia vencer a Bola de Ouro. Mbappé aproveitou para elogiar o compatriota. “Vê-lo jogar assim me emociona. Sei o quanto ele foi criticado e ridicularizado. Sou seu maior defensor desde os 14 anos. Sempre disse que ele era um dos melhores do mundo. Alguns achavam que eu falava isso só porque gosto muito dele, mas sei diferenciar amizade e realidade em campo”, explicou. “Ousmane atingiu a maturidade aos 27 anos, algo normal no futebol. Nunca se atrasou, faz parte da evolução natural. E ele ainda tem muitos anos pela frente. Mas, estou muito feliz por ele”, completou.

Mbappé comenta mudanças na Seleção Francesa Na mesma entrevista, Mbappé afirmou que não pensa em deixar a seleção francesa e comentou a saída de Antoine Griezmann da equipe. “Falo com ele com frequência e gosto muito do filho dele, Amaro. É verdade que estamos em times rivais na mesma cidade, mas posso garantir que temos uma relação muito boa. Conversei com ele antes da decisão de deixar a seleção. Ele me explicou os motivos, mas cabe a ele falar sobre isso. Não vou entrar em detalhes, mas não fiquei surpreso”, revelou o atacante. Sobre a possível saída do técnico Didier Deschamps após a Copa do Mundo de 2026, Mbappé disse que ainda não sabe se Zinedine Zidane assumirá o comando da França.