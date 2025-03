Mattos recorda da última final e quer desfecho diferente para o Cruzeiro

Dirigente celeste comentou sobre o grupo do clube no torneio e sobre o período de treinamentos após a eliminação do Mineiro / Crédito: Jogada 10

Vice-campeão no passado, o Cruzeiro conheceu os seus adversários na Copa Sul-Americana-2025. A Raposa terá pelo caminho o Palestino, do Chile, o Unión Santa Fe, da Argentina, e o Mushuc Runa, do Equador. Apesar de parecer uma chave tranquila, a diretoria cruzeirense trabalha com cautela. O CEO do clube, Alexandre Mattos, destacou, em entrevista à CazéTV, que só fará sua análise do grupo após o término da primeira fase e recordou a derrota na última final, contra o Racing.

"Você me pergunta isso na hora que acabar essa primeira fase. A gente já está há anos no futebol, sabe que tem que correr muito, se dedicar muito, tem que respeitar muito. Aí sim, jogando bola, conseguindo resultados, a gente pode conseguir algo. Ano passado nós conseguimos chegar na final, vamos ver se neste a gente repete e fazendo uma final diferente, buscando o título", ressaltou.

Mattos reforçou a dificuldade dos adversários no torneio. Além disso, o dirigente apontou que o Cruzeiro está aproveitando bem esse período de treinamento após a eliminação no Campeonato Mineiro, e acredita que o time estará mais forte nas próximas competições. “Sabemos que temos grandes adversários, campeões brasileiros, de outros países. Nosso primeiro jogo é na Argentina e a gente sabe que sempre um jogo de muita luta, muita vibração, muita guerra, no bom sentido do futebol. Mas o Cruzeiro está se preparando, aproveitou bem esse tempo agora, com o novo treinador, com elenco muito remodelado. A gente espera quando começar, primeiro o Brasileiro e depois a Sul-Americana, estar com o Cruzeiro bem forte”, pontuou. Análise da temporada Mesmo com a eliminação no Mineiro, a avaliação interna é boa. Mattos levantou que, com as trocas da temporada, a comissão técnica teve dificuldades para encaixar o time e que espera que, com o trabalho atual, a equipe consiga se encontrar cada vez mais.