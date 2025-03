Ídolo do Fluminense vê Flamengo prejudicado e cita ‘abismo de ideias’ em final do Carioca

Flamengo e Fluminense

A decisão do Campeonato Carioca, em dois jogos no Maracanã, acabou com mais uma conquista do Rubro-Negro na competição. No primeiro jogo, a equipe comandada por Filipe Luís venceu por 2 a 1, com gols de Wesley e Juninho, enquanto Keno descontou para o Tricolor.

Assim, o Flamengo tinha a vantagem para o segundo confronto e, apesar do jogo ter ficado no empate sem gols, o Rubro-Negro teve duas oportunidades seguidas no fim do jogo. O primeiro lance, no gol do Juninho, o VAR chamou e o árbitro anulou o gol por uma falta no início da jogada.

Por outro lado, minutos depois, Michael balançou as redes. No entanto, foi marcado impedimento e, portanto, o Rubro-Negro teve mais um gol anulado no confronto.

