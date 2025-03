Gigantes do Museu está de volta com Júlio César Uri Geller, ídolo do Flamengo

Encontro, que visa um bate papo com o ex-jogador além de ouvir as histórias, é gratuito

O Gigantes do Museu retorna com tudo em 2025! Nessa terça-feira (18), às 19h, o encontro vai acontecer no Cobal do Humaitá e o grande homenageado será Júlio César Uri Geller, o ponta-esquerda que fez história no Flamengo nos anos 70 e 80.

Dessa forma, quem quiser participar do encontro e bater um papo com o ex-jogador e ouvir as histórias, basta ir até o local, uma vez que a entrada é gratuita.