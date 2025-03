Fofana sofre ataques racistas após derrota do Chelsea para o Arsenal

O zagueiro francês revelou ter recebido diversas mensagens com ataques racistas nas redes sociais. Ele expôs algumas delas em sua conta no Instagram e fez um apelo contra esse tipo de comportamento.

Wesley Fofana voltou a jogar recentemente após se recuperar de lesão e fez sua segunda partida pelo Chelsea desde o dia 1º de dezembro. No entanto, o retorno acabou marcado pela derrota por 1 a 0 para o Arsenal , no Emirates Stadium, no último domingo (14), em conjunto com insultos racistas após o clássico londrino.

“Em 2025, a estupidez e a maldade já não se escondem… Não é apenas futebol, não é apenas um ‘jogo’ quando algumas pessoas acreditam que a cor da pele as torna superiores às outras. Está na hora de as coisas mudarem, das plataformas tomarem providências e de todos assumirem a responsabilidade”, escreveu o jogador.

“O Chelsea está chocado e indignado com o recente aumento de insultos racistas online contra nossos jogadores. Os ataques a Wes Fofana após o jogo de ontem são abomináveis e não serão tolerados. Wes e todos os nossos jogadores têm nosso total apoio. Dessa maneira, trabalharemos com as autoridades para identificar os responsáveis e tomar as medidas mais rígidas possíveis”, diz o comunicado do Chelsea.