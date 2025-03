Flamengo prepara volta de cinco jogadores para o Brasileirão

Após a conquista do Campeonato Carioca, o Flamengo agora começa a pensar no Campeonato Brasileiro. O clube pretende preparar o retorno de cinco jogadores lesionados para a competição nacional. Afinal, ao longo do Estadual, o time do técnico Filipe Luís sofreu com o desfalque de sete atletas por contusões.

O Flamengo deve ter o retorno de dois jogadores para a estreia contra o Internacional, no dia 29 de março, no Maracanã. O zagueiro Danilo e o atacante Bruno Henrique já devem estar disponíveis. A previsão é que ambos, com lesões na coxa direita, voltem a treinar com o grupo nos próximos dias.