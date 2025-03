Flamengo aguarda resposta de Jorginho: ‘A bola está com ele’

Diretor português José Boto acredita em acerto do volante do Arsenal com o Rubro-Negro: 'Se der tudo certo ele joga o Mundial' / Crédito: Jogada 10

Pensando em reforçar a equipe para Mundial de Clubes, o Flamengo já tem conversas adiantadas com o volante Jorginho. No entanto, ainda não tem assinado entre as partes. O diretor rubro-negro, José Boto, disse que a decisão no momento está com o jogador, que tem contrato com Arsenal, da Inglaterra, até 31 de junho. “Nesse momento a bola está com ele e ele normalmente trata bem a bola. Espero que trate bem no sentido de ser melhor para ele e para nós. Ou seja, vir para o Flamengo. Se der tudo certo ele joga o Mundial pelo Flamengo. A liga acaba em maio, os jogadores mudam de clube e há um acordo entre os clubes de liberaram os jogadores assim que acaba a temporada”, disse o diretor ao canal Venê Casagrande.

