Ex-dirigente do São Paulo provoca o Palmeiras após derrota

O médico de 71 anos, assim, mostrou que ainda está na bronca com a arbitragem da semifinal da competição, disputada entre o Palmeiras e o São Paulo. Na ocasião, o Verdão eliminou o Tricolor com gol de pênalti de Raphael Veiga. A questão é que o pênalti de Arboleda em Vitor Roque foi para lá de polêmico.

Ex-dirigente e conselheiro licenciado do São Paulo, Marco Aurélio Cunha utilizou o seu perfil no X, o antigo Twitter, para provocar o Palmeiras após a derrota para o Corinthians por 1 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Paulista.

Após folgar neste final de semana, o São Paulo se reapresenta nesta segunda-feira (17), com foco no início da disputa do Campeonato Brasileiro. O Tricolor fará sua estreia na competição nacional diante do Sport Recife, no Morumbis, no dia 30/3 às 16h. Antes, porém, a equipe comandada por Luís Zubeldía terá um amistoso contra o São Bernardo, neste sábado (22).

O Palmeiras, por sua vez, se prepara agora para superar a desvantagem em relação ao Corinthians. O jogo da volta será realizado no dia 27 de março, na Neo Química Arena, às 21h35. No final de semana seguinte, o Verdão recebe o Botafogo pela primeira rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.