Emiliano Díaz fala em ‘preocupações’ com Data-Fifa

Emiliano mostrou ainda preocupação com o intenso ritmo de jogos do Timão, que fez nove jogos em 30 dias, incluindo duas partidas fora do Brasil pela Libertadores.

“O que podemos fazer é arrumar a tropa como está e jogar, botar a cara. Não pode ter desculpas. Preocupa, preocupa muito. É normal que joguem com sobrecarga, é normal que se machuquem. E ainda que, no primeiro jogo de Paulista, rodamos muito. A verdade é que preocupa, não só a nós, a todos os treinadores do Brasil. Mas não podemos fazer. Só temos que jogar”, comentou Emiliano.

As principais preocupações do DM do Corinthians atualmente estão em cima dos meias Igor Coronado e Garro. O primeiro atuou pela última vez em 23 de fevereiro, no empate em 2 a 2 com o Guarani. Dias depois, ele lesionou a coxa direita em um treino e não pôde mais jogar. Já o argentino convive com dores no joelho direito desde o final do ano passado, mas tem sido relacionado para alguns jogos. Contra o Palmeiras, por exemplo, ele sequer saiu do banco.

Aliás, o Timão ganhou outro problema após o duelo contra o Palmeiras, afinal, o atacante Yuri Alberto revelou que jogou com um desconforto no ombro.

Convocados

Já os jogadores convocados por suas respectivas seleções são Carrillo (Peru); Romero (Paraguai); Memphis (Holanda); José Martínez (Venezuela) e Félix Torres (Equador). O último compromisso da seleção holandesa será no domingo (23), enquanto as seleções sul-americanas jogam na terça-feira (25), dois dias antes da final contra o Palmeiras.