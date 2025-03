Dirigente do Nacional revela meta do clube na Libertadores

Sorteio dos grupos da competição continental acontece nesta segunda-feira (17) / Crédito: Jogada 10

No dia em que serão conhecidos os grupos da Libertadores 2025, o vice-presidente do Nacional, Flavio Perchman, esbanjou sinceridade em entrevista para um veículo do Uruguai.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para o programa ‘La mañana del fútbol’, da rádio ‘El Espectador Deportes’, o dirigente do Bolso foi taxativo ao dizer que, neste momento, não acredita que o clube de Montevidéu tenha condições de brigar pelo título continental.

Por isso, internamente, as metas tanto para Liberta como para a Sul-Americana são modestas. Ou seja, contando até com a possibilidade do Nacional sequer avançar entre os dois primeiros de sua chave na Libertadores. “Nunca (disse que o clube buscaria a quarta Libertadores) porque não acredito nisso. O que eu não acredito, eu não digo. Já disse que o Nacional, este ano, tem de aspirar a chegar às quartas de final. E, se tivermos que ir para a Sul-Americana, temos que chegar às semifinais. Temos que ir passo a passo e continuar crescendo. E, em algum momento, quando tivermos quatro ou cinco jogadores das categorias de base estabelecidos no time principal e alguns reforços externos, podemos almejar um pouco mais. Hoje, o primeiro passo é chegar às quartas de final”, destacou. ‘Estamos contando com a sorte‘ Sobre a possível formação do grupo onde estará o Nacional, Perchman fez considerações de ordem logística e técnica. Nesse sentido, ele também considera a sorte, naturalmente, como ponto relevante para os primeiros passos da equipe na edição 2025 da Libertadores: