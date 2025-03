Dinenno avança em recuperação e treina com grupo no Cruzeiro

Atacante argentino se recupera de grave lesão no joelho direito e deve voltar aos gramados em abril deste ano / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro informou nesta segunda-feira (17) que o atacante argentino Juan Dinenno evoluiu no tratamento de recuperação de uma lesão no joelho direito. Dessa forma, ele treinou pela primeira vez com o grupo, aproximando-se ainda mais do retorno, esperado para a metade de abril. Entretanto, ele participou apenas de parte da atividade. “O atacante Dinenno está evoluindo gradualmente na preparação para o seu retorno aos gramados. Nesta segunda, “El comandante” participou de uma pequena parte do treino junto com os companheiros! “, postou o Cruzeiro no X, o antigo Twitter.