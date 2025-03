Depay garante bônus com nova assistência pelo Corinthians

Atacante chega a 20 participações em gols com camisa do Timão: 11 assistências e 9 gols

O atacante holandês Memphis Depay garantiu mais um bônus de R$ 1.575.201,00 a receber do Corinthians. Isso porque o atacante chegou às 20 participações em gols com a camisa do Timão: 11 assistências e 9 gols, somando as temporadas de 2024 e 2025.

Vale lembrar que o contrato diz que o camisa 10 receberá este valor quando alcançar 15, 20, 25 e 30 participações em gols pelo Corinthians. Dessa forma, Depay pode assegurar mais R$ 3.150.402 até o final do contrato, que vai até julho de 2026. Somando salários e todas as bonificações (que incluem ainda claúsulas como partidas disputadas), Memphis poderá ganhar mais de R$ 120 milhões do Timão.