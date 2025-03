Decisivo no título carioca, Juninho celebra sonho pelo Flamengo

Atacante entrou bem no fim do Fla-Flu pela final do Carioca e não concorda com marcação da arbitragem em gols anulados / Crédito: Jogada 10

Sem muitas pompas, o atacante Juninho chegou ao Flamengo para ser substituto de Gabigol, hoje no Cruzeiro. Ele ainda não conseguiu convencer a torcida rubro-negra e tem pouco dentro de campo por causa de lesão. No entanto, o jogador foi decisivo no título do Campeonato Carioca, especialmente no primeiro jogo da final contra o Fluminense, no Maracanã. “Muito realizado. É o sonho de qualquer jogador vestir a camisa e ser campeão pelo Flamengo. Jogar um clássico e fazer um gol. Estou muito feliz e realizado pelo título e pelo gol”, comemorou.

