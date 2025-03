Conheça os pilares da emblemática conquista do Gauchão pelo Inter

A campanha foi ainda mais simbólica, pois ocorreu de maneira invicta, sendo a quinta vez que obtém tal êxito em sua história. Ao mesmo tempo, o Internacional quebrou a escrita negativa de nove anos sem troféus. Esta foi a 46ª conquista do Estadual e aumentou sua vantagem sobre o arquirrival Grêmio. Na sequência, o Jogada10 te apresenta alguns pilares da conquista do Gauchão.

O Inter passou no primeiro grande teste da temporada ao conquistar o Campeonato Gaúcho no último domingo (16) . Afinal, era o principal objetivo da equipe no primeiro semestre da temporada: retomar o caminho dos títulos. O Colorado obteve êxito com louvor, com aproveitamento superior a 80% no torneio.

Também se destacou pelo seu poder de decisão, especialmente nos Gre-Nais. Em três encontros no ano, Alan soma uma assistência, além do gol no primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Fernando fez a diferença com tomadas de decisão inteligentes, assim como a segurança para dar passes curtos durante o Gauchão. Além disso, teve papel primordial para o funcionamento do plano de jogo de Roger Machado.

Recuperação de Bernabei e Valencia

Após ascensão meteórica no segundo semestre do último ano, Bernabei teve que aguardar solução de imbróglio na negociação entre Celtic e o Inter. Tal situação impossibilitou que o argentino iniciasse a pré-temporada com os companheiros. Com o atraso, encontrou dificuldades físicas no começo, mas depois evoluiu neste aspecto.