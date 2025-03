Confira números do Vasco na Sul-Americana

Cruz-Maltino está de volta após cinco temporadas fora do cenário continental; confira também a artilharia histórica do clube na competição

Assim, o Jogada10 entrou no túnel do tempo para relembrar tais participações. Veja, então, em números, como o Vasco vai quando disputa a “Grande Conquista”.

De volta à Sul-Americana após cinco temporadas, o Vasco vai em busca de um título inédito em sua galeria. Isso porque a equipe carioca, três vezes campeã do continente, ainda não venceu o torneio, inaugurado em 2002. Em 2025, aliás, o Cruz-Maltino vai para sua oitava edição de Sul-Americana. O sorteio dos grupos ocorre nesta segunda-feira (17), às 20h (de Brasília) .

Nas sete vezes em que atuou na Sul-Americana, a melhor campanha foi em 2011, quando foi à semifinal. Na ocasião, perdeu para a futura campeã Universidad de Chile, do técnico Jorge Sampaoli. Anteriormente, a melhor participação era em 2007, quando foi às quartas. Após derrota por 2 a 0 no México para o América, o time até venceu a volta, em São Januário, mas por apenas 1 a 0, placar insuficiente para a “remontada”.

LEIA MAIS: Vasco encerra jejum de 11 anos no Campeonato Carioca

As campanhas do Vasco

Em 2003, a competição tinha uma fase inicial entre clubes do mesmo país dentro de grupos. O Vasco, porém, só somou um ponto contra Grêmio e São Paulo, caindo logo na primeira fase. Durante muitos anos depois, a competição era em mata-mata desde o início, ainda com times do mesmo país se digladiando na fase inicial.

Assim, o Vasco foi eliminado pelo Corinthians, em 2006, em sua segunda participação. Em 2007, porém, avançou contra o Athletico (6 a 2 no agregado) e passou pelo Lanús-ARG após grande virada (derrota por 2 a 0 na Argentina e goleada por 3 a 0 na volta). Caiu para o América-MEX, no entanto.