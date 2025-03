Com lesão, Fuentes deve desfalcar o Fluminense no início do Brasileirão

Lateral tem uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda e deve dar lugar a Renê nos próximos jogos do Tricolor de Laranjeiras

Desfalque na final do Campeonato Carioca diante do Flamengo, no Maracanã, Gabriel Fuentes deve desfalcar o Fluminense também no início do Brasileirão, que começa dia 29 de março. Afinal, o lateral-esquerdo tem uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda. A informação do grau da lesão é do portal “ge”.