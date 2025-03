Casares destaca logística e prega respeito aos adversários do São Paulo na Libertadores

Presidente considerou que há grupos mais difíceis no campeonato e espera que o Tricolor quebre sequência ruim contra um adversário

O São Paulo conheceu os seus adversários na Copa Libertadores. Na noite desta segunda-feira (17), em sorteio realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, o Tricolor caiu no Grupo D, junto com Libertad, Talleres e Alianza Lima.

O presidente do clube, Julio Casares, ressaltou que a logística ajudou o Tricolor no torneio, mesmo com a viagem para Lima. O dirigente considerou o grupo como duro, mas acredita que há outras chaves mais complicadas na Libertadores.