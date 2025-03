Brasil Sub-17 atropela Madureira-RJ em teste antes do Sul-Americano

Dos 10 gols, apenas dois saíram no primeiro tempo: ambos por Ruan Pablo, aos 25 e 42 minutos. Na segunda etapa, porém, a equipe deslanchou. Assim, logo no início, Zé Lucas balançou as redes e Ruan Pablo voltou a marcar. Em seguida, Gustavo fez o quinto, Rafael Gonzaga ampliou, e Andrey Fernandes balançou as redes aos 16 minutos.

No Sul-Americano, que acontece de 27 de março a 12 de abril, o Brasil enfrentará Venezuela, Uruguai, Bolívia e Equador na fase de grupos. A competição garante sete vagas para a Copa do Mundo Sub-17, que será realizada no Catar entre 5 e 27 de novembro. A delegação, aliás, embarca para Cartagena, sede da equipe no torneio, no dia 25.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.