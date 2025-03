Bap analisa adversários do Flamengo na Libertadores: ‘De bom tamanho para a gente’

O Flamengo conheceu nesta segunda-feira (17) seus adversários na fase de grupos da Libertadores 2025 e enfrentará um velho conhecido, a LDU, do Equador, que jogará a 2.850 metros acima do nível do mar. O Rubro-Negro foi representado pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, no evento realizado na sede da Conmebol, no Paraguai.

Contudo, com três títulos da Libertadores, o último conquistado em 2022, o Flamengo, além da LDU, também medirá forças contra Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba (ARG). Todos, aliás, estão no Grupo C da competição internacional.