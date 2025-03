Atlético define prazo para decisão sobre Deyverson

Atlético e Fortaleza ainda estão em negociações sobre o futuro do atacante Deyverson. Sem jogos agendados para os próximos 16 dias, o Galo precisará tomar uma decisão importante: se permitirá a transferência do jogador para o Leão.

A situação, aliás, é vantajosa para Deyverson. Além de uma valorização salarial, o atacante tem a oportunidade de firmar um contrato de três anos. Com o Atlético, o vínculo vai até o final da atual temporada. Nos bastidores, a diretoria atleticana já manifestou o desejo de seguir com o jogador. No entanto, deixou claro que não conseguirá igualar as condições financeiras propostas pelo Fortaleza.