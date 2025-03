Atletas da Seleção começam a se apresentar para duelos com Colômbia e Argentina

Com a chegada da Data-Fifa, jogadores e integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira começaram a se apresentar em Brasília. Nesse sentido, eles darão início à preparação para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. João Pedro, do Brighton, e Vanderson, do Monaco, foram os primeiros a chegar na capital do país.

“Depois de quatro meses, o sentimento é de alegria por reencontrar os companheiros. Esse ambiente é muito bom, é maravilhoso, é um ambiente alegre e de companheirismo. Que possamos agora reencontrar todos e começar logo o trabalho para esses dois jogos importantes”, destacou Vanderson, em entrevista à CBF TV.