Atacante da Premier League cita renascimento após acidente com carro

Jogador quebrou a perna em quatro locais diferentes, mas a recuperação está adiantada e jogador já planeja retorno ao Campeonato Inglês / Crédito: Jogada 10

O atacante Michail Antonio, do West Ham, ainda não tem condições de voltar a atuar pela Premier League. Afinal, ele ainda se recupera de um grave acidente, ao bater seu carro em dezembro do ano passado. Em entrevista à “BBC”, o jogador detalhou como ocorreu o incidente. Antonio esclareceu que o episódio ocorreu depois do treino dos Hammers. Inclusive, citou que o clima interferiu na colisão, pois as condições eram úmidas e com vento. Assim, as circunstâncias não lhe davam segurança para dirigir sua Ferrari. O atacante frisou que não se recorda do momento em que bateu a traseira do seu carro.

"É estranho, porque durante todo o processo, disseram que eu estava consciente e que falava com todo mundo – a polícia, as pessoas, quem me encontrou. Minha perna estava completamente fraturada; me retiraram do local e imobilizaram com uma tala. Quebrei o fêmur em quatro lugares. Fiz uma cirurgia única", relatou o jogador da Premier League.

Michail precisou passar por uma cirurgia para reconstruir o osso de uma das pernas. Os médicos precisaram colocar parafusos na operação. Deste modo, a previsão para concluir a recuperação varia entre seis a 12 meses. O atleta cita que percebeu a gravidade do acidente quase três semanas depois do acontecimento. Somente naquele momento compreendeu que esteve próximo de ser vítima de uma catástrofe. “Me causou uma sensação estranha no estômago. Me fez perceber o quão perto estive de morrer. Eu já tinha visto as fotografias, mas ao vivo foi dez vezes pior. O carro estava um caos total. Foi difícil para mim”, acrescentou o atacante.