Aprendizados que o Grêmio teve no Gauchão e precisa aplicar na Série A

O Grêmio não teve êxito em sua missão de reverter a desvantagem de dois gols. Isso porque somente empatou em 1 a 1 com o Inter, no segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, no último domingo (16). Deste modo, ficou somente com o vice-campeonato e como alento o técnico Gustavo Quinteros prometeu um time competitivo. Assim, o Jogada10 destaca alguns aprendizados que o Imortal teve no Estadual e precisará aplicar no Campeonato Brasileiro.

A primeira lição diz respeito a necessidade de encontrar a consistência do time. Afinal, o início de trabalho foi promissor, com boas atuações, mas o treinador argentino teve praticamente que reiniciar o processo de entrosamento. A diretoria encontrou dificuldades de finalizar contratações antes do começo do Gauchão. Portanto, alguns deles chegaram já no decorrer do torneio como também da Copa do Brasil.