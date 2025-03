Zico vibra com Flamengo campeão: ‘Volta por cima’

Maior ídolo do Flamengo recebe homenagem com nome em troféu do Campeonato Carioca de 2025

Maior ídolo e artilheiro do Flamengo, Zico, naturalmente, ficou muito feliz com mais um título do Carioca do Rubro-Negro. A satisfação é maior ainda pelo fato da Taça deste ano levar o seu nome. Após a partida, o Galinho lembrou o roteiro de campeão do Fla, que começou sofrendo com o Sub-20, quase entrou na zona de rebaixamento, mas ganhou a Taça GB e agora o Estadual propriamente dito.

– O Flamengo fez por merecer. Não é que tinha que ser campeão (por causa do meu apelido). Começou o Campeonato mal. Eu estava preocupado. Queria que pelo menos chegasse à final, mas o Flamengo deu a volta por cima e foi campeao. Só tenho que agradecer à FERJ (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) e ao presidente Rubens Lopes pela homenagem. Foram anos e anos me dedicando ao futebol carioca – comentou Zico, em entrevista à “Rede Globo”.